В Орле признали законной плату за услуги по хранению трупов

Орловское УФАС закрыло дело против департамента здравоохранения.

Комиссия управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области приняла решение о прекращении рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства, ответчиком по которому выступал региональный департамент здравоохранения. Дело было заведено еще в 2019 году. Тогда УФАС усмотрело в действия чиновников облздрава признаки нарушения части 1 статьи 15 Закона «О защите конкуренции».

По мнению антимонопольщиков, выражались они во внесении изменений в устав бюджетного учреждения «Орловское бюро судебно-медицинской экспертизы». Эти изменения позволяли учреждению оказывать немедицинские услуги на платной основе, а конкретно — ритуальные услуги. В сентябре 2019 года департаменту здравоохранения Орловской области было выдано предупреждение о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Исполнить его ведомство должно было до 6 ноября 2019 года. Но департамент пошел другим путем и не прогадал. Предупреждение УФАС было оспорено в арбитражном суде. Спор прошел несколько инстанций, и окончательно победу в нем одержал департамент. Поэтому и было прекращено антимонопольное дело. Что касается судебного решения, то вкратце суть такова.

Департамент в своем иске указал, что предоставление Орловскому бюро судебно-медицинской экспертизы права осуществлять приносящую доход деятельность в рамках реализации устава не противоречит нормам действующего законодательства. Речь шла, в частности, об услугах по хранению трупов в морозильной камере, доставляемых в морг на сохранение.

Прочие услуги немедицинского сервиса, как следовало из иска, не связаны с основной деятельностью учреждения. Они проводятся непосредственно после завершения судебно-медицинских экспертиз и исследований трупов. Доход от оказания платных услуг направляется на нужды учреждения и используется для выполнения им своего основного вида деятельности.

Также, по мнению облздрава, указанные услуги «не являются самостоятельным продуктом рынка ритуальных услуг». Следовательно, они не могут влиять в целом на товарный рынок таких услуг, ограничивая каким-то образом конкурентную среду. Кроме того, основанием для предоставления бюро немедицинских услуг является исключительно волеизъявление и согласие родственников и близких умершего на получение такой услуги на платной основе.

В суде также была приведена любопытная статистика. Оказалось, что на момент рассмотрения спора в первой инстанции БУЗ «ОБСМЭ» оказало ритуальные услуги в отношении 1118 тел умерших. За тот же период времени (в январе-сентябре 2019 года) в городе Орле умерло 3156 человек. По мнению антимонопольного органа, это указывает на то, что бюро занимает существенную долю рынка ритуальных услуг, что «приводит или может привести к сокращению числа хозяйствующих субъектов на рынке ритуальных услуг». Однако арбитраж счел более убедительными доводы департамента и признал предупреждение УФАС недействительным.

ИА «Орелград»