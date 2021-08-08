ЛДПР ответило Клычкову роботами Владиками

С их помощью партия борется с указом губернатора – либерал-демократы считают его дискриминационным

В Орле 8 августа появился «агитационный робот», который раздает брошюры регионального отделения ЛДПР. Корреспондент «Орелграда» заметил такой объект на улице Тургенева.

«Робот» представляет из себя машинку на дистанционном управлении, к которой прикреплена картонная коробка. На передней части нарисован робот. Он подъезжает к прохожим, которые, в свою очередь, могут брать брошюры из коробки.

В соцсетях реготделение подтвердило, что «робот» имеет к нему отношение. Более того, ЛДПР подготовило еще 10 таких же роботов для раздачи листовок. Их назвали Владиками. В партии пояснили, что таким образом борются с пунктом из «коронавирусного» указа губернатора-коммуниста Андрея Клычкова. Документ запрещает распространение печатных материалов из рук в руки – исключение сделано только для периодической печати.

ИА «Орелград»