«Клептоманку» поймали и осудили в Орле

Перед судом предстала женщина, совершившая десятки краж в магазинах.

Вступил в силу обвинительный приговор, вынесенный судом Советского района города Орла. Перед ним предстала местная жительница, которая, не исключено, решила побить региональный рекорд по числу краж товаров из магазинов. Судя по ее «послужному списку», промышлять она начла в 2018 году. Именно тогда женщина впервые попала под суд по обвинению в мелкой краже чужого имущества и отделалась на первый раз небольшим штрафом.

Это ее не исправило. В 2019 году ее судили еще пять раз за более чем десяток краж, и, в конце концов, она получила наказание в виде трех лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В этом году ее судили за кражи, которые она также совершила в 2019 году, но которые всплыли только сейчас. Всего в ее новом уголовном деле фигурирует восемь эпизодов преступной деятельности.

Коротко говоря, женщина посещала торговые залы сетевых магазинов, откуда похищала самый разнообразный товар. Например, в одном случае ее добычей стал флакон туалетной воды для мужчин, в другом – термос и блендер, в третьем – бутылка виски и так далее. Кстати, в семи случаях ей удалось скрыться из магазина с похищенным, оставшись незамеченной и не оплатив товар.

В одном случае продавцы ее заметили, однако девушка все просчитала. Выбежав из магазина, она села в поджидавшее ее на улице такси и укатила. В данном случае ее действия были квалифицированы как грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества. По совокупности преступлений и путем частичного сложения приговоров неисправимая «клептоманка» получила 3 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 15 тысяч рублей.

ИА «Орелград»