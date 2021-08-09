Мэрия Орла обвинила депутатов горсовета в экстремизме

4 августа члены «Справедливой команды» врывались в администрации районов города и обвиняли сотрудников в агитации за «Единую Россию»

Мэрия Орла обратилась в правоохранительные органы из-за того, что депутаты горсовета 4 августа врывались в администрации районов Орла и устраивали там погром. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Подробную информацию об инциденте сообщил канал «Орловская область» в «Яндекс.Дзене». Ссылку на материал распространил близкий к правительству Орловской области Telegram-канал «Телеграммы из Орла».

В материале сообщается, что члены «Справедливой команды» приходили в здания городских администраций, угрожали сотрудникам за, якобы, агитацию в пользу «Единой России», а также обыскивали шкафы в поисках агитационных материалов и унижали окружающих.

Известно, что в инциденте участвовали депутаты Руслан Перелыгин, Игорь Коновалов, Виктор Панухник, а также братья Игорь и Виталий Рыбаковы.

9 августа стало известно, что администрация Орла усмотрела в действиях депутатов-погромщиков самоуправство и «признаки экстремистской деятельности».

ИА «Орелград»