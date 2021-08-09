В Орле 303 призывника уклонились от службы

Официально освободили от службы 758 человек.

Во время весеннего призыва 2021 года 303 призывника уклонились от службы, сообщает правительство Орловской области.

Число призывников, уклонившихся от службы, выросло весной 2021 года. В 2020 году их было 291.

Этой весной в части Минобороны РФ Орловская область направила более 900 человек, в другие роды войск — около 100 человек. Призвали 80 человек с высшим образованием, 180 специалистов, подготовленных к авиационной и морской службе (ДОСААФ). Также призвали 7 казаков. Всех призывников проверили на COVID-19.

В сравнении с осенью 2020 года, количество призывников осенью 2021 года увеличится.

ИА «Орелград»