Малкин потребовал от мэрии Орла погасить долги перед бизнесом

10.8.2021 | 15:09 Новости, Общество

На заседание пригласили предпринимателей, перед которыми имеется задолженность.

На заседании Общественного совета прокурор Орловской области Владислав Малкин потребовал от мэрии Орла погасить долги перед бизнесом, сообщает прокуратура Орловской области.

На заседание пригласили предпринимателей, перед которыми имеются государственные и муниципальные задолженности.

Прокуратура Орловской области сообщает, что в 2021 году в результате прокурорского реагирования предпринимателям вернули более 320 млн рублей долга. Сейчас сумма долга составляет 201 млн рублей.

Малкин потребовал погасить долги перед предпринимателями и разобраться с их причинами, а также установить виновных в сложившейся ситуации.

Вопрос прокурор Орловской области поставил на личный контроль.

ИА «Орелград»

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