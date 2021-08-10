Пятеро пострадали в ДТП с маршруткой в Орле

10.8.2021 | 11:04 Важное, Новости, Происшествия

В нее врезался автобус

Пять человек пострадали в ДТП с участием автобуса ЛиАЗ и маршрутки ПАЗ в Орле. Об этом сообщили в областном управлении ГИБДД.

Инцидент произошел 9 августа в 15.50 на Московском шоссе. Установлено, что оба транспортных средства ехали от улицы Металлургов к центру города. Напротив дома №122 водитель автобуса врезался во впереди едущий ПАЗ, после чего маршрутка пробила дорожное ограждение.

В результате ДТП пострадали пассажиры ПАЗа: 10-летний мальчик, 21-летняя девушка, 24-летний парень и 61-летний мужчина. Также травмы получил водитель маршрутки. Госпитализация не потребовалась никому из них.

ИА «Орелград»

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