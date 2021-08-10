Ремонт Колхозного моста обойдётся в несколько сотен миллионов

Колхозный мост нуждается в реконструкции.

Ремонт Колхозного моста будет стоить несколько миллионов рублей, заявил ведущий специалист УКХ Орла Денис Гудков «Первому областному» телеканалу.

По заявлению Гудкова, на ремонт моста потребуется 500-600 млн рублей, а на строительство нового — 300-350 млн рублей.

«Несущие конструкции не выдержат нагрузок. Пролетные строения имеют прогиб больше допустимого, что может привести к чрезвычайным последствиям», — сообщил специалист УКХ.

Сейчас движение автомобилей по мосту остановлено.

ИА «Орелград»