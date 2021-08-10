Ремонт Колхозного моста обойдётся в несколько сотен миллионов

10.8.2021 | 17:24 Новости, Общество

Колхозный мост нуждается в реконструкции.

Ремонт Колхозного моста будет стоить несколько миллионов рублей, заявил ведущий специалист УКХ Орла Денис Гудков «Первому областному» телеканалу.

По заявлению Гудкова, на ремонт моста потребуется 500-600 млн рублей, а на строительство нового — 300-350 млн рублей.

«Несущие конструкции не выдержат нагрузок. Пролетные строения имеют прогиб больше допустимого, что может привести к чрезвычайным последствиям», — сообщил специалист УКХ.

Сейчас движение автомобилей по мосту остановлено.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования