Счета некоторых школ Орла до сих пор не разблокированы

10.8.2021 | 15:54 Новости, Общество

Кредиторские задолженности погасят из средств дотации правительства РФ.

В Орле счета некоторых школ до сих пор не разблокировали, сообщает администрация Орла.

На сегодняшний день задолженность погашена в 46 бюджетных организациях. К 16 августа 2021 года планируют разблокировать счета 152 бюджетных и казённых учреждений культуры и образования.

9 августа 2021 года выделили 54 млн рублей на погашение задолженности по питанию и 100 млн рублей на погашение задолженности по коммунальным услугам.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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