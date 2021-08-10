Счета некоторых школ Орла до сих пор не разблокированы

Кредиторские задолженности погасят из средств дотации правительства РФ.

В Орле счета некоторых школ до сих пор не разблокировали, сообщает администрация Орла.

На сегодняшний день задолженность погашена в 46 бюджетных организациях. К 16 августа 2021 года планируют разблокировать счета 152 бюджетных и казённых учреждений культуры и образования.

9 августа 2021 года выделили 54 млн рублей на погашение задолженности по питанию и 100 млн рублей на погашение задолженности по коммунальным услугам.

ИА «Орелград»