Управление капстроительства Орла пустят с молотка за 38 миллионов

Мэрия предпримет уже пятую попытку продать муниципальные акции.

Администрация Орла объявила о проведении 3 сентября 2021 года аукциона по продаже пакета акций муниципального акционерного общества «Управление капитального строительства». Это будет уже пятая попытка продать данное имущество. Ранее несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие были признаны торги, назначенные на 30 августа 2019 года,18 октября 2019 года, 6 декабря 2019 года и 21 декабря 2020 года. Лот состоит из 23 367 обыкновенных именных бездокументарных акций, которые в полном объеме принадлежат муниципальному образованию «Город Орел».

Начальная цена установлена в размере 38 миллионов рублей на основании отчета независимого оценщика. Шаг аукциона установлен в размере 1,9 миллиона рублей. Уставный капитал АО «Управление капитального строительства города Орла» составляет 23,367 миллиона рублей. Дело в том, что номинал каждой акции составляет 1000 рублей. Словом, мэрия хочет заработать на этой продаже.

Основные виды деятельности предприятия: выполнение функций заказчика и застройщика различных объектов, осуществление строительного контроля, оказание посреднических и консультационно-внедренческих услуг, разработка, составление и проверка сметной документации на строительные и проектные работы, оказание услуг по организации торгов по продаже имущества, в том числе земельных участков, производство изделий из бетона, гипса, цемента и асфальта и многое другое.

Общество не является монополистом – его доля на строительном рынке не превышает 35 процентов. Впрочем, ничего удивительного в этом нет, так как это акционерное общество не может похвастать даже обширным штатом. Среднесписочная численность его работников по итогам 2020 года составила всего 9 человек, а по итогам первой половины 2021 года и того меньше – 5 человек. В собственности у предприятия нет объектов недвижимого имущества и земельных участков. Даже для своего офиса оно арендует нежилое помещение на улице Ломоносова в Орле.

Добавим, что желающим приобрести акции этого АО надо будет внести задаток в сумме 7,6 миллиона рублей. Проигравшим участникам его вернут, а победителю зачтут в счет оплаты покупки.

ИА «Орелград»