В Орле гендиректору «Ремспецмоста» предъявили обвинение

По версии следствия, бизнесмен совершил подлог и мошенничество.

Следствие предъявило обвинение гендиректору белгородской компании «Ремспецмост», которая завершала ремонт моста «Дружба», а сейчас реконструирует Красный мост в Орле. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Орловской области.

Бизнесмена обвиняют в том, что для получения контракта от властей Орла на ремонт Красного моста он предоставил заведомо подложный договор. В документе говорилось, что «Ремспецмост» был субподрядчиком по сохранению другого объекта культурного наследия.

«Также мужчина обвиняется в том, что при проведении работ моста «Дружба» в Заводском районе г. Орла были использованы деформационные швы, не соответствующие проектной документации, в результате из бюджета было похищено более 1,4 млн рублей», — говорится в сообщении прокуратуры, которая оставила за собой контроль за делом главы «Ремспецмоста».

К самому ремонту Красного моста у прокуратуры тоже есть вопросы. Как оказалось, подрядчик получил от властей почти 200 млн рублей, но освоил только 27,6 млн из них. Прокуратура намерена оценить действия представителей «Ремспецмоста».

ИА «Орелград»