В Орле объявили о планах ремонта дорог на 2022 год

Запланированные параметры уступают объемам 2021 года.

Мэрия отредактировала паспорт муниципальной программы «Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла на 2020-2022 годы». В частности, по этому документу можно судить о планах на будущий год. Так, на дорожные работы в 2022-м планируется выделить 798,436 миллиона рублей. Для сравнения, на 2021 год объем финансирования утвержден в размере 1,304 миллиарда рублей. Город в будущем году в порядке софинансирования выделит 13,6 миллиона рублей.

Еще 80 миллионов он планирует получить за счет так называемых иных межбюджетных трансфертов. Основная доля работ будет профинансирована за счет средств Дорожного фонда Орловской области. Предполагается, что из него областной столице перепадет более 704,8 миллиона рублей. Ожидается, что в целом по итогам трехлетки реализация программы позволит выполнить комплекс работ по ремонту объектов улично-дорожной сети города Орла площадью не менее 884 284,6 квадратных метров и улучшить их транспортно-эксплуатационное состояние.

Впрочем, планы на 2022 год пока скромные. Например, площадь отремонтированных объектов улично-дорожной сети города в будущем году должна составить 19 047 квадратных метров. Для сравнения, плановый показатель 2021 года составляет 268 220 «квадратов». Также в будущем году планируется провести восстановление верхних слоев «дорожной одежды» площадью 40 000 квадратных метров. Ожидается, что по итогам 2022 года доля протяженности дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог общего пользования снизится до 23,3 процента. По итогам 2019 года эта доля составляла 33,9 процента.

ИА «Орелград»