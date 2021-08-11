Автоледи, сбившая пешехода под Орлом, получила срок

Реальное отбывание наказания ей отсрочено из-за маленького ребенка.

Свердловский районный суд Орловской области с участием государственного обвинителя рассмотрел в особом порядке уголовное дело, возбужденное в отношении автоледи. Девушку обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ее признали виновной в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Из материалов дела следует, что автоледи двигалась на своем технически исправном автомобиле в первом часу ночи по улице поселка. При приближении к нерегулируемому пешеходному переходу она не снизила скорость, хотя должна была это сделать. Напомним, правила предписывают водителям пропускать пешеходов, которые переходят проезжую часть по «зебре».

В данном случае автомобиль въехал в зону действия дорожных знаков «Пешеходный переход» на высокой скорости и сбил пешехода, находившегося примерно в трех метрах от края проезжей части. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавший получил множественные травмы, в том числе открытую черепно-мозговую травму. Последняя оказалась несовместима с жизнью. Проведенная экспертиза доказала, что ДТП состоит в прямой причинной связи со смертью.

При ознакомлении с материалами уголовного дела обвиняемая заявила ходатайство о проведении судебного разбирательства в особом порядке. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на 2 года с лишением права управлять транспортным средством на 3 года. Отбывать наказание женщина должна в колонии-поселении. Но поскольку на иждивении подсудимой находятся малолетние дети, суд счел возможным отсрочить реальное отбывание наказания до достижения ребенком возраста 14 лет.

ИА «Орелград»