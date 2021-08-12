«Рецепт» зажигательных гранат в Орле признали вне закона

Информация о приготовлении взрывчатки признана запрещенной.

Решение по данному гражданскому делу принял Урицкий районный суд Орловской области, удовлетворивший административное исковое заявление межрайонного прокурора. Последний просил о признании информации, размещенной в сети «Интернет», запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. В суде речь шла об интернет-ресурсе, обнаруженном в ходе проведения планового мониторинга. Кстати, подобные проверки в Сети проводятся по заданию прокуратуры Орловской области.

В данном случае прокурорские работники «мониторили» информацию, нарушающую требования законодательства о противодействии террористической деятельности. В результате был обнаружен сайт, на котором пользователям предлагался некий информационный материал на тему «распространенных рецептур зажигательной смеси». По сути, это были подробные инструкции о способах изготовления в домашних условиях жидкостных зажигательных гранат.

Прокуратура обратила внимание суда на то, что сомнительный ресурс фактически содержит информацию, за которую предусмотрена уголовная и административная ответственность. При этом доступ является свободным, без каких-либо ограничений в зависимости от возраста или профессии. К тому же доменом владеет «неустановленное лицо, какие-либо сведения о нем отсутствуют».

При вынесении решения о запрете сайта суд напомнил, что ответственность за террористические преступления предусмотрена статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4 и 205.5 УК РФ. Также согласно ст. 205.3 УК РФ предусмотрена ответственность за прохождение лицом обучения для осуществления террористической деятельности. Кроме того, уголовная ответственность за незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделку или ремонт взрывных устройств предусмотрена статьей 223.1 УК РФ.

ИА «Орелград»