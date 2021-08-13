Археологи оценили планы строительства объездных дорог под Орлом

Эксперты дали добро на реализацию проектов на территории двух районов.

Изыскания под Орлом провели члены разведочного отряда «Археологические исследования» по заказу компании «Автодоринжиниринг». Разведка проводилась на основании открытого археологического листа в Колпнянском и Малоархангеском районах Орловской области. Полученные данные были учтены при проведении государственной историко-культурной экспертизы двух земельных участков. На одном из них планируется строительство автомобильной дороги общего пользования «Обход н.п. Малоархангельск»», на втором – строительство дороги «Обход н.п. Колпна».

Длина этих трас составляет 7,5 и 7,7 километра. Трасса планируемого обхода в Колпнянском районе пролегает по территории Карловского сельского поселения и проходит по западной окраине Колпны. Участок представляет собой линейный объект простой конфигурации. На этом маршруте было заложено 10 разведочных шурфов размерами 1х1 метра, археологических предметов и памятников археологии не выявлено.

Трасса планируемого обхода в Малоархангельском районе проходит по северной и северо-восточной окраинам Малоархангельска. Здесь было заложено 9 разведочных шурфов, археологических следов также не нашлось. Словом, эксперты пришли к выводу, что оба обследованных участка могут быть использованы под проектируемое строительство без проведения дополнительных археологических мероприятий.

Если в ходе проведения земляных работ объекты археологического наследия будут найдены на более глубоком уровне, археологи вернутся. Они говорят, что это могут быть, например, слои палеолитических стоянок, залегающих глубже 1,5 метра, захоронения, не выявленные в рельефе местности, а также клады и артефакты. В случае обнаружения предметов и объектов, обладающих признаками культурного наследия, застройщик обязан немедленно уведомить об этом управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области.

История Колпны насчитывает более 430 лет. Поселок возник по указу царя Ивана Грозного в 1571 году как сторожевая крепость южного рубежа Московского княжества. Основателем крепости был князь Воротынский. В архивных документах поселение получило название «село Колпенское» по названию реки Колпнянка. Впоследствии поселок стал называться Колпной. В предыдущие годы археологические исследования в Колпнянском районе проводились только по возможности и выборочно. Тем не менее, здесь были выявлены такие памятники как поселения Борисовка, Мисайлово-1, 2 и 3, Шевяково — все они относятся к эпохе бронзового века и датируются вторым тысячелетием до нашей эры.

По указу Екатерины II от 28 февраля 1778 года была образована Орловская губерния в составе 13 уездов, в том числе Архангельского, на территории которого ныне образован Малоархангельский район. Именным указом от 5 сентября этого же года об учреждении Орловского наместничества село Архангельское (центр Архангельского уезда) переименовано в город с названием «Малый Архангельский город». В далеком прошлом Малоархангельск находился в степи, в стороне от дорог. Когда-то близ теперешнего города пролегала древняя татарская сакма, то есть дорога, по которой крымские татары ходили на Русь. Они выбирали путь, свободный от речных переправ, а Малоархангельск расположен близ точки водораздела Оки и Дона.

ИА «Орелград»