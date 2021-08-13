Мценские чиновники помогут с жильем всего четырем семьям

Власти райцентра утвердили программу обеспечения жильем молодых семей.

Администрация города Мценска утвердила программу молодежной политики, которая, как ранее писал «Орелград», предварительно была выставлена на общественное обсуждение. В ее состав включены подпрограмма обеспечения молодых семей жильем. Ее цель — государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Действие документа рассчитано на 2022-2024 годы. Этапы не выделяются, а финансирование составит 3,165 миллиона рублей, половину из которых выделит местный бюджет, а остальное поступит из бюджетов вышестоящего уровня. Ожидаемым конечным результатом реализации подпрограммы заявлено увеличение количества молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение жилья.

Однако масштабной эту подпрограмму трудно назвать. Уже по объему финансирования видно, что многим принять участие в этом проекте не суждено. Подпрограммой запланировано предоставление субсидий на строительство и приобретение жилья, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита. Получат их всего четыре молодые семьи – по одной в 2022 и 2023 годах и две в 2024 году. Причем в паспорте документа подчеркнуто, что достижение этой цели «возможно при полном и своевременном финансировании программных мероприятий, направленных на решение поставленных задач».

Приведена в паспорте и характеристика проблем, на решение которых направлена подпрограмма. Например, из нее следует, что таковыми являются общее снижение рождаемости и увеличение числа неполных семей. Трудное жилищное положение оказывает отрицательное влияние на репродуктивное поведение молодой семьи, считают местные чиновники. Вынужденное проживание с родителями одного из супругов снижает уровень рождаемости и увеличивает количество разводов среди молодых семей.

«В целом средний количественный состав каждой семьи, занимающей отдельную квартиру или дом, значительно выше, чем в семьях, которые снимают комнату, живут с родителями или в общежитии, — пишут авторы программы. — Молодые семьи в основном не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки, даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, поскольку не в состоянии оплатить первоначальный взнос при получении кредита».

При этом они имеют хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь на оплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов будет являться для них хорошим стимулом для дальнейшего профессионального роста. Жаль, что стимул в райцентре оказался маловат.

ИА «Орелград»