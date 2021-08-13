Орловские дети стали болеть коронавирусом в два раза чаще

13.8.2021 | 10:28 Новости, Общество

 

Количество пожилых среди заболевших увеличилось на 30%

За прошедшую неделю в Орловской области дети 7-14 лет стали в два раза чаще заражаться COVID-19. Такие данные 12 августа озвучил глава регионального Роспотребнадзора Александр Румянцев.

Значительно выросла заболеваемость и среди людей 65 лет и старше — таких пациентов стало на 30% больше.

Румянцев отметил, что на сегодняшний день чаще всего коронавирусом заражаются сотрудники продуктовых магазинов (9,8% от общего числа заболевших) и сферы образования (9,1%). При этом медицинские сотрудники занимают пятое место — 5,5% среди всех зарегистрированных случаев.

ИА «Орелград»

 

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