СМИ: ФСБ пришла с обысками в компании семьи Маркиных

Речь идет о «Триумфе» и «Техспецкомплекте», которые закатали в плитку все общественные пространства Орла

ФСБ пришла с обысками в офисы компаний семьи Маркиных, сообщили «Орловские новости». В материале не указываются названия фирм. Компании семьи Маркиных «Триумф» и «Техспецкомплект» заработали сотни миллионов рублей на подрядах при губернаторе Андрее Клычкове.

По данным «Орловских новостей», спецслужбы провели выемку документов в офисах. С чем связан их интерес к структурам Маркиных – неизвестно.

Как уже писал «Орелград», «Техспецкомплект» (учрежден Светланой Маркиной) наряду с фирмой «Триумф» (гендиректор Алексей Маркин) с приходом в область губернатора Андрея Клычкова регулярно получают многомиллионные госконтракты. Так, структуры Маркиных участвуют в ремонте Детского парка в Орле, делали фонтаны на площади Содружества перед заводом УВМ и в сквере Юность, занимались ремонтом сквера у завода «Стекломаш», благоустройством парка Победы, Городского парка и пр.

ИА «Орелград»