СМИ: ФСБ пришла с обысками в компании семьи Маркиных

13.8.2021 | 14:58 Важное, Новости, Политика

Речь идет о «Триумфе» и «Техспецкомплекте», которые закатали в плитку все общественные пространства Орла

ФСБ пришла с обысками в офисы компаний семьи Маркиных, сообщили «Орловские новости». В материале не указываются названия фирм. Компании семьи Маркиных «Триумф» и «Техспецкомплект» заработали сотни миллионов рублей на подрядах при губернаторе Андрее Клычкове.

По данным «Орловских новостей», спецслужбы провели выемку документов в офисах. С чем связан их интерес к структурам Маркиных – неизвестно.

Как уже писал «Орелград», «Техспецкомплект» (учрежден Светланой Маркиной) наряду с фирмой «Триумф» (гендиректор Алексей Маркин) с приходом в область губернатора Андрея Клычкова регулярно получают многомиллионные госконтракты. Так, структуры Маркиных участвуют в ремонте Детского парка в Орле, делали фонтаны на площади Содружества перед заводом УВМ и в сквере Юность, занимались ремонтом сквера у завода «Стекломаш», благоустройством парка Победы, Городского парка и пр.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования