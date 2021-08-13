За сутки 112 орловцев заразились коронавирусом

13.8.2021 | 11:44 Новости, Общество

Трое скончались

За прошедшие сутки в Орловской области зарегистрировали 112 новых случаев COVID-19, сообщили в оперштабе. Трое орловцев умерли.

При этом болезнь побороли 63 человека. Всего за время пандемии коронавирусом в регионе заболели 41 403 человека. Из них 39 759 выздоровели, 894 умерли.

В целом по России 13 августа выявили 22 277 новых случаев COVID-19. За весь период пандемии коронавирусом заболели 6 557 068 россиян, 5 848 340 человек побороли болезнь. 168 864 человека скончались, из них 815 за последние сутки, что стало рекордом за всё время с начала пандемии.

ИА «Орелград»

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