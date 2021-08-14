Орловское правительство попытается договориться с Минобороны РФ

Для налаживания контактов создана специальная рабочая группа.



Правительство Орловской области создало рабочую группу во главе с руководителем администрации губернатора Вадимом Соколовым. Ее задачей станет выработка предложений по вопросу заключения соглашения о взаимодействии Министерства обороны РФ. Из текста документа следует, что это сотрудничество должно закрепить условия обеспечения деятельности областного военного комиссариата и районных и городских военкоматов, расположенных на территории региона.

Подобные соглашения обсуждаются сейчас во всех регионах страны. Считается, что появление таких документов «позволит синхронизировать усилия по мобилизационной работе и патриотическому воспитанию молодежи в рамках Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». Напомним, вопросы военной службы недавно стали предметом обсуждения на аппаратном совещании в обладминистрации. Военный комиссар Орловской области Дмитрий Примак доложил, что норма призыва, установленная штабом округа для региона на весну 2021 года, выполнена на 100 процентов — в части Минобороны РФ направлено более 900 человек, еще около 100 — в другие виды и рода войск и воинские формирования.

Примак также отметил, что с высшим образованием было призвано 80 человек, специалистов, подготовленных в ДОСААФ, — более 180-ти. При этом 758 человек было освобождено от призыва на военную службу по результатам работы призывных комиссий. Кроме того, в регионе выросло число уклонистов. В целом 303 орловцев не удалось оповестить о явке на заседания призывных комиссий, по итогам весенней кампании 2020 года таковых было 291.

«По итогам совещания главам муниципальных образований было рекомендовано совместно с сотрудниками органов внутренних дел, организовать работу по осуществлению розыска граждан на территории своих районов и за их пределами, уклоняющихся от призыва на военную службу», — сообщала ранее пресс-служба губернатора.

ИА «Орелград»