В Орле сдерживать цены на продукты будут чиновники

Власти обещают не допустить необоснованного роста цен на товары.

Правительство Орловской области распорядилось о создании межведомственной рабочей группы по недопущению необоснованного роста цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости. В ее состав включены чиновники обладминистрации, представители надзорных и контролирующих госорганов, крупных торговых сетей. Председателем рабочей группы назначен Вадим Тарасов, заместитель губернатора по планированию, экономике и финансам.

Новый коллегиальный орган обладает совещательными функциями. Он создан «с целью оперативного принятия совместных решений и выработки мер, направленных на выявление и недопущение необоснованного роста розничных цен на продукты», а также сохранения стабильной ситуации на продовольственном рынке Орловской области. Группе поручено проводить анализ результатов мониторинга средних розничных цен на самые востребованные продукты питания.

Особое внимание члены группы должны обращать на торговые точки, в которых в течение 60 календарных дней подряд отмечается рост розничных цен на 10 и более процентов (с исключением сезонного фактора). Эксперты должны при этом определить причины и условия роста цен, после чего группа обязана выработать некие предложения для стабилизации ситуации. Ее решения будут носить рекомендательный характер.

По данным Орелстата, в июле 2021 года на потребительском рынке Орловской области цены и тарифы на товары и услуги по сравнению с предыдущим месяцем выросли в среднем на 0,5 процента, а с начала года повысились на 4,8 процента. При этом стоимость продуктов питания по сравнению с июнем 2021 года снизилась на 0,5 процента, но по отношению к началу года возросла на 4,1 процента.

ИА «Орелград»