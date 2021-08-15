Арестованное в Орле имущество пустили с молотка за 21 миллион

Орловские приставы отчитались об итогах реализации имущества должников.

В текущем году на торгах, организованных различными электронными площадками, реализовано более 40 единиц арестованного у орловцев имущества на общую сумму более 21 миллиона рублей. Такие данные приводит пресс-служба управления ФССП России по Орловской области. Речь идет о различном имуществе должников, не исполнивших в установленный срок требования исполнительных документов.

Арест имущества является одной из самых эффективных мер по принудительному взысканию задолженности. Владельцу дается определенный срок, в течение которого он может погасить долг. В этом случае арест с имущества снимается, и оно возвращается собственнику. Если долг не погашен, имущество выставляют на торги. Выручка от продажи затем направляется взыскателям по исполнительным листам.

В управлении ФССП уточнили, что в первой половине 2021 года на территории Орловской области приставами было произведено свыше 1400 арестов движимого и недвижимого имущества. Затем оно было оценено экспертами и в МТУ Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях. А уже это учреждение организует электронные торги. Кстати, добавляют в УФССП, в настоящее время на реализации находится арестованное имущество на сумму более 175 миллионов рублей. В списке присутствует свыше 100 автомобилей, пять и более 150 так называемых единиц малоценного имущества, в частности, мебели и бытовой техники.

ИА «Орелград»