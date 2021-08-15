Коммунальщики попались на работе с мусором без лицензии

Нарушение требований закона было выявлено в Ливнах.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по заявлению Приокского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования к муниципальному унитарному предприятию «Коммунальный сервис» из города Ливны. Ведомство просило привлечь ответчика к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ. Речь идет о наказании за работу без лицензии.

Ранее была проведена плановая выездная проверка. Было установлено, что МУП «Комсервис» осуществляет размещение отходов остатки сортировки твердых коммунальных отходов при совместном сборе отходов IV класса опасности на полигоне захоронения ТКО в Ливнах. Эти «остатки» не включены в состав лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов, которая имеется у предприятия. Следовательно, по мнению Росприроднадзора, МУП осуществляет безлицензионное обращение с отходами производства и потребления.

Ответчик в представленном отзыве на заявление отметил, что возражает относительно удовлетворения заявленных требований. Как он указал, МУП «является оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, начиная с января 2019 года». Это предприятие заключило договоры с региональным оператором на транспортировку отходов от населения и организаций до сортировочного комплекса, а от него — до полигона для захоронения отходов вблизи населенного пункта Здоровецкие Выселки.

Из отзыва следует, что региональный оператор не может подтвердить паспортами отходов тот вид, который подлежит захоронению на полигоне. Поэтому и надзорный орган «не может сделать вывод о несоответствии лицензии, полученной МУП «Комсервис» города Ливны, а соответственно и установить состав административного правонарушения». Однако суд, исследовав представленные в материалы дела доказательства, пришел к выводу, что правы в этом споре проверяющие. За безлицензионную работу ливенские коммунальщики наказаны административным штрафом в размере 40 тысяч рублей.

ИА «Орелград»