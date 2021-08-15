Минимальный продуктовый набор в Орле оказался не самым дешевым

15.8.2021 | 13:55 Новости, Экономика

Статистики сопоставили стоимость продуктовой корзины в регионах ЦФО.

Орелстат представил аналитические данные о стоимости условного продовольственного набора в расчете на месяц. В ходе исследование было проведено и сравнение проднаборов в разрезе регионов Центральной России. Такая корзина рассчитывается по нормативам потребления. В состав минимального проднабора входят 33 вида продуктов питания, относящихся к социально значимым товарам первой необходимости.

По подсчетам статистиков, в Орловской области к началу августа средняя стоимость такого набора составляла 4633,06 рублей. То есть, этой суммы формально достаточно, чтобы по минимуму прокормиться в течение месяца. Орловский проднабор оказался не самым дешевым. Так, в Липецкой области его стоимость составляет 4385,69 рубля, а в Курской — 4402,29.

Что касается других регионов, с которыми граничит Орловщина, то здесь ситуация такова: в Брянской области проднабор стоит 4682,74 рубля, в Калужской — 5048,93, в Тульской — 5344,83 рубля. Статистики также отметили, что практически во всех регионах ЦФО минимальный набор продуктов заметно подорожал. Например, в Орловской области по сравнению с декабрем прошлого года он вырос в цене на 12,2 процента.

Для сравнения, в Липецкой области рост стоимости корзины за тот же период времени составил 11,62 процента, в Тульской – 11,69 процента, в Брянской – 11,96 процента, в Калужской – 13,42 процента, в Курской – 16,94 процента. Напомним, «продуктовая» инфляция в Орловской области с начала года составила 4,8 процента. При этом в июле по сравнению с июнем 2021 года продовольственные товары на потребительском рынке региона в среднем подешевели на 0,51 процента.

ИА «Орелград»

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