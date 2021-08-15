Орловца, укравшего плитки с Александровского моста, освободили

Вступило в силу решение суда по необычному уголовному делу.

Решение по данному делу вынес мировой судья судебного участка №3 Советского района города Орла, рассмотревший его в особом порядке судебного разбирательства. Местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на кражу). Совершено оно было незадолго до полуночи 21 июля 2020 года.

Молодой человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, прогуливался по улице Ленина и дошел до Александровского моста. Там он решил похитить металлические плитки, вмонтированные в тротуар моста. Кстати, эти плитки стоят на балансе и принадлежат МКУ «Управление коммунального хозяйства города Орла». Злоумышленник при помощи фрагмента металлического профиля демонтировал пять плиток размером 20х20 сантиметров каждая.

Эти плитки изготовлены из бронзы. Общая масса похищенного составила 15,8 килограмма, общая стоимость — 4197,86 рубля. Плитки вор спрятал в полимерный пакет, который принес с собой. В этот момент к нему подошли сотрудники полиции и задержали его на месте преступления. В судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью. При вынесении решения суд учел данные о его личности.

Выяснилось, что на учете в психоневрологическом диспансере он не состоит, но состоит на учете в наркологическом диспансере. Согласно заключению комиссии судебно-психиатрических экспертов, хроническим психическим расстройством, слабоумием либо иным болезненным состоянием психики, лишающим его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, он не страдал и не страдает.

Однако данный молодой человек злоупотребляет спиртным и употребляет наркотики, что во многом объясняет его поступок. Суд назначил ему наказание в виде 112 часов обязательных работ и обязал его пройти лечение от наркомании и медицинскую реабилитацию у врача-нарколога. Контроль за исполнением осужденным данной обязанности возложен на уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства осужденного. После вынесения приговора мера пресечения в виде заключения под стражу была отменена.

ИА «Орелград»