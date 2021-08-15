Запретный инсектицид использовали под Орлом

15.8.2021 | 13:34 Новости, Общество

Орловского фермера наказали за нарушение работы с химикатами.

Как сообщает Территориальное управление Россельхознадзора, фермерское хозяйство из Новодеревеньковского района Орловской области попалось на нарушении регламентов применения пестицидов и агрохимикатов. Уточняется, что факты допущенных нарушений были вскрыты в ходе проведенного административного расследования. Законодательство четко регламентирует порядок и условия обработки земельных участков сельскохозяйственного назначения пестицидами.

Эти регламенты, по мнению проверяющих, и были нарушены фермером. Сообщается, что хозяйство использовало для обработки посевов рапса инсектицид «Монарх» (действующее вещество – фипронил), который не разрешен к применению для данной культуры.

«Кроме того, на границах земельных участков отсутствовали предупредительные знаки безопасности, информирующие об обработке, — говорят в ТУ Россельхознадзора. — Главой КФХ также не был представлен журнал регистрации по применению пестицидов и агрохимикатов».

Напомним, что аграрии обязаны заблаговременно предупреждать местных жителей о планируемой обработке полей химикатами. Особенно важно это для пчеловодов. В Орловской области в предыдущие годы не раз фиксировались случаи массового мора пчел из-за агрохимикатов. В данном случае по факту выявленных нарушений на КФХ был составлен протокол, на основании которого хозяйство оштрафовали.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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