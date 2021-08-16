Ранее остановка пустовала из-за состояния дороги .

В Орле остановка «Троллейбусное депо» снова примет пассажиров, сообщает администрация города. Это станет возможным благодаря ремонтным работам вдоль Московского шоссе. Компания «СК «Монолит» асфальтирует проблемный участок около троллейбусного депо МУП ТТП. Это позволит остановке принимать троллейбус № 1 и автобусы № 16 и № 21. Ранее это было невозможно – у троллейбусов токоприёмники сходили с контактной сети, а владельцы автобусов в принципе избегали проблемного участка.

Финансируется проект из средств Дорожного фонда Орловской области, а обойдётся бюджету он в 4,7 млн рублей.

ИА «Орелград»