Орловские школы виртуально переведут на новый учебный год

В Орловской области открыли доступ к функционалу «Виртуальной школы».

В Орловской области стартовал новый учебный год в системе «Виртуальная школа». Об этом сообщает Орловский региональный центр оценки качества образования. Сообщается, что техническая группа этого Центра для корректного перехода на новый учебный год подготовила ряд рекомендаций по функционалу системы «Виртуальная школа». Он стал доступен пользователям с 16 августа.

Подробные инструкции можно найти на официальном сайте Центра. В них, например, имеются сведения о том, как правильно оформить выбытие обучающихся, автоматически осуществить перевод расписания звонков, шаблонов учебных планов, классов, тематического планирования из предыдущего учебного года и другое. Предназначено все это для специалистов.

Перевод школ на новый учебный год в «виртуальном пространстве пройдет в три этапа. Первый — актуализация списков учеников. Он необходим для того, чтобы в школьной отчетности правильно отразилось движение школьников в полном соответствии с приказами руководства. На втором этапе будет произведен автоматический переход на новый учебный год через специальный виджет. На третьем этапе школам предстоит провести официальное создание первых классов и оформление первоклассников.

Как ранее писал «Орелград», в Орловской области с 2019 года идет реализация обновленного нацпроекта «Образование», одним их спецпроектов которого является «Цифровая образовательная среда». Поступившую в его рамках технику и оборудование в минувшем учебном году использовали 75 орловских школ, а также 9 техникумов и колледжей. Внедрение цифровой образовательной среды – это расширение образовательного пространства и возможность использования новейших технологий в процессе обучения.

При этом речь не идет о том, чтобы отменить традиционную классно-урочную систему и подменить собой живое общение с педагогом. Добавим, что в этом году на закупку оборудования из федерального бюджета Орловской области выделено 121,6 миллиона рублей. Планируется, что к 1 сентября 2021 года во все 64 образовательные организации, вошедшие в текущий список проекта, будет доставлено и налажено закупаемое оборудование. Они получат ноутбуки и многофункциональные устройствами с характеристиками, соответствующими тем условиям, которыми должна обладать современная школа.

ИА «Орелград»