Орловский ИП открыл в Курске нелегальный магазин

Владельца торговых точек уличили в работе без лицензии.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел административные материалы, составленные сотрудниками Территориального управления Россельхознадзора в отношении индивидуального предпринимателя из Орловского района. Ведомство просило привлечь его к административной ответственности. Из дела следует, что проверка была проведена по жалобе бдительной гражданки. Интересно, что сначала она пожаловалась в прокуратуру, которая передала жалобу по подведомственности в Россельхознадзор.

Проверки затронули два магазина, которые принадлежат бизнесмену. Один из них работает в Орле, а второй — в Курске. В обе торговые точки одновременно нагрянули инспекторы. Они зафиксировали факты реализации товаров для пчеловодов. Проверяющие обратили на то, что в магазинах продавались лекарственные препараты для ветеринарного применения, предназначенные, к примеру, для лечения варроатоза и акарапидоза пчел.

Однако при проверке документов было установлено, что у ИП нет специального разрешения, то есть лицензии на осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения. Хранение препаратов и их продажа фактически велись незаконно. Более того, качество самого товара вызвало большие сомнения, поскольку на прилавках нашли просрочку. Например, в одном из магазинов продавался лекарственный бальзам, срок регистрации которого истек еще в 2016 году.

По фактам выявленных нарушений были составлены административные протоколы. У индивидуального предпринимателя имелась возможность защитить свои права в суде, однако на заседание не явился ни он, ни его представители. Дело было рассмотрено без личного присутствия ответчика. Суд признал действия инспекторов законными и обоснованными и привлек бизнесмена к административной ответственности. За работу без лицензии тот должен заплатить штраф в размере 4000 рублей. При этом суд не стал выносить решение о конфискации товаров.

ИА «Орелград»