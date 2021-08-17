Священник придумал бренд для орловского города

Конкурс на создание бренда Мценска выиграл протоиерей Сергий Микунов.

Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ, клирик Свято-Троицкого храма Мценска протоиерей Сергий Микунов стал победителем конкурса, который объявляли местные власти. Он был приурочен к 875-летию Мценска. Именно столько лет назад название этого города впервые было упомянуто в письменном источнике – Никоновской летописи.

Участие в конкурсе на создание бренда приняли пять человек. Работа отца Сергия была признана лучшей. В митрополии говорят, что отец Сергий является профессиональным художником. Сам он охарактеризовал свою работу как коллективную, поскольку помощь в создании бренда ему оказывали местные художники и энтузиасты.

«Священник представил иллюстрацию, главной фигурой которой стала черно-желтая лесная пчела, — пояснили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии РПЦ. — Дополняют композицию бренда золотистые медовые соты на зеленом фоне, крест из хлебных снопов, фрагменты «амченских кружев» и дата первого упоминания города в древнерусских летописях».

Мценск является одним из древнейших городов центральной части России, он старше Москвы. Первое письменное упоминание о нем в Никоновской летописи датируется 1146 годом, причем город там именуется как Мьченск. В то время он уже был достаточно крупным поселением и входил в состав Черниговского княжества, был военной крепостью и торгово-ремесленным центром.

Название он получил по реке Мцена. В 1238 году город был разрушен Батыем. В 1320-1504 годах находился под властью Литвы, а в начале 16 века вошел в состав Великого Московского княжества. В 16-17 веках Мценская крепость была одной из крупнейших на юге Русского государства. В 1708 году Мценск был приписан к Киевской губернии, а в 1719 году — к Орловской провинции. У города имеется свой герб, флаг и гимн.

ИА «Орелград»