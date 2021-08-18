Мэрию Орла попросили разобраться с транспортом в «Зареченском»

Жителям микрорайона приходится ходить до автобусов по несколько километров

Активисты орловского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) попросили мэрию наладить, наконец, транспортное сообщение в Зареченском микрорайоне. Сейчас местным жителям приходится ходить по несколько километров, чтобы сесть на автобус. Об этом сообщили в пресс-службе ОНФ.

Транспортное сообщение в «Зареченском» не могут наладить уже несколько лет. Ранее мэрия Орла уже разработала новую схему транспорта, но маршрутки в микрорайоне до сих пор ездят по старой схеме – доезжая только до улицы Алроса и бульвара Молодёжи.

На сегодняшний день в «Зареченском» живут около 20 000 человек, и количество жителей только растёт. В среднем, каждый год в микрорайоне появляются семь новых многоэтажек.

ИА «Орелград»