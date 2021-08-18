В Орле таксист умер прямо за рулем

18.8.2021 | 16:26 Новости, Происшествия

Инцидент произошел на Наугорском шоссе

В Орле таксист, который управлял автомобилем «Лада Ларгус», умер прямо за рулем. Инцидент произошел 18 августа примерно в 13.50 на Наугорском шоссе напротив дома №48.

«Предварительно установлено, что сегодня около 13.50 в районе д. 48 по ул. Наугорское шоссе скончался водитель автомобиля Лада. На месте работают сотрудники ГИБДД, УМВД России по г. Орлу. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Орловской области, поступившем в редакцию.

ИА «Орелград»

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