Следователь уговорил суд закрыть дело на вора, обчистившего пенсионерку

19.8.2021 | 9:36 Новости, Общество

Суд под Орлом вынес решение по обвинению местного жителя в краже.

Подсудимому явно повезло, так как он мог получить и более суровое наказание. Но суд, изучив представленные материалы, решил дать злоумышленнику шанс на исправление. Само дело слушалось в суде Урицкого района. Как уточнили в пресс-службе этого суда, подозрение пало на жителя поселка Новогеоргиевское.

По версии органов предварительного расследования, в июне текущего года данный гражданин обчистил местную пенсионерку, украв у нее 10 тысяч рублей. Материальный ущерб для потерпевшей с точки зрения закона оказался значительным. Однако злоумышленник после разоблачения сделал все от него зависящее, чтобы как минимум смягчить себе наказание.

В частности, он представил положительные характеристики, свою вину полностью признал и ущерб пенсионерке возместил. Своего он добился – суд удовлетворил ходатайство врио начальника СО ОМВД России по Урицкому району, прекратил уголовное дело и назначил виновному меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 тысяч рублей, дав вору возможность уплатить эту сумму до 5 ноября 2021 года. Добавим, что постановление еще не вступило в законную силу.

ИА «Орелград»

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