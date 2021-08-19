В Орле пройдет мастер-класс преподавателей музыки из США

Мероприятие пройдет в Детской музыкальной школе №3 им. С.С. Прокофьева.

Американские преподаватели музыки проведут мастер-класс в Орле. Своим опытом поделятся Наталья Моисеева и Иван Конев, доктора музыки и преподаватели Университета штата Висконсин River Falls (США).

Орловцы, изучающие скрипку и фортепиано, получат хорошую возможность для совершенствования своих навыков. Наталья Моисеева – выпускница Московской Государственной Консерватории им. П.И. Чайковского. А Иван Конев окончил Российскую академию музыки им. Гнесиных.

ИА «Орелград»