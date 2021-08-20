Орловским устроителям охоты пригрозят «черным списком»

В регионе может появиться понятие «недобросовестный охотпользователь».

В Орловской области подготовлен проект внесения поправок в региональное законодательство о правоотношениях в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов. В этом году закон меняли уже несколько раз, причем поправки касались в основном простых охотников. Новые изменения затронут уже охотпользователей – ИП, предприятия и общественные организации, которые берут в аренду охотничьи угодья и заключают с областными властями охотхозяйственные соглашения.

Дело в том, что недавно поправки были внесены в Федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов…» Новой версией этого документа установлены случаи, когда по требованию юридического лица или индивидуального предпринимателя в охотхозяйственное соглашение вносятся изменения в течение срока его действия. Также установлено, что юрлицо и ИП по истечении срока действия соглашения имеют право на его перезаключение на новый срок без проведения аукциона. Аналогичные нормы должны появиться в законе Орловской области. Хотя отметим, что в Орловской области такие соглашения обычно заключаются сроком на 49 лет.

Кроме того, в обновленном областном законе будет регламентирован порядок замены стороны охотхозяйственного соглашения. Такое будет возможно только с согласия профильного департамента областной администрации. Еще одно важное новшество также продиктовано изменениями свыше. Отныне федеральным законом предусматривается ведение реестра недобросовестных лиц, заключивших охотхозяйственные соглашения. Это своего рода «черный список», участников которого не допустят до других аукционов на право получения угодий.

Согласно пояснительной записке к орловскому законопроекту, в реестр включаются сведения о лицах, с которыми по их вине на основании решения суда прекращено охотхозяйственное соглашение. Попадут в него и те, кто по итогам проведенного аукциона уклонится от заключения охотхозяйственного соглашения.

Кстати, отдельные конфликты в Орловской области имелись. Достаточно вспомнить претензии прокуратуры региона, которая требовала от чиновников расторгнуть охотхозяйственное соглашение с МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие». Прокуроры искренне не понимали, зачем терпящему финансовое бедствие муниципальному транспортному предприятию из Орла понадобилось охотничье хозяйство за пределами областной столицы.

Если поправки в областной закон будут приняты, то правом внесения в реестр данных о недобросовестных охотпользователях будет наделен профильный региональный департамент. Авторы законопроекта уверяют, что его реализация не приведет к ухудшению социально-экономического положения в Орловской области.

ИА «Орелград»