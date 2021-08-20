В Ливнах увлеклись энергосбережением

Почти два десятка улиц райцентра получили новое освещение.

Гарантирующий поставщик электроэнергии в Орловской области, компания «Орловский энергосбыт» сообщила о завершении реализации энергосервисного проекта в городе Ливны. Соответствующий контракт был заключен с местными властями. Он предусматривал частичную модернизацию уличного освещения. Сообщается, что на 17 улицах райцентра 202 старых энергоемких светильника были заменены на современные светодиодные лампы двух разных типов мощности — 56-ваттные и 96-ваттные.

По мнению энергетиков, этого вполне достаточно для обеспечения необходимого уровня освещенности и создания безопасной дорожной обстановки. Напомним, несколько лет назад подобный проект был реализован в Орле. Власти областной столицы, как и власти райцентра, за счет замены устаревших ламп на новые энергосберегающие светильники хотели сэкономить бюджетные средства, которые приходится тратить на освещение улиц. Побочным эффектом тогда стало погружение ряда улиц в темноту. Остается надеяться, что в Ливнах учли не самый лучший опыт административного центра региона.

«Нынешний энергосервисный проект не первый, который реализовал «Орловский энергосбыт» в Ливнах, — так прокомментировал итоги проекта директор по реализации электроэнергии и мощности указанной компании Юрий Лаштабега. — К каждому компания подходит индивидуально, подбирая светильники с учетом дорожной инфраструктуры. Модернизация уличного освещения — это не только безопасность на дорогах, но и значительная экономия электроэнергии. Планируется, что за 7 лет действия контракта в натуральном выражении экономия составит более 500 тысяч киловатт-часов».

ИА «Орелград»