В Орле окончен первый этап ремонта Болховского шоссе

20.8.2021 | 13:44 Новости, Общество

Еще весной жители жаловались на бездорожье.

Подрядчик «Нерудстрой» отчитался о завершении первого этапа ремонта Болховского шоссе. В приемочную комиссию вошли представители городской администрации, «Управления коммунальным хозяйством», Госстройнадзора и ФКУ Упрдора «Москва-Харьков».

И чиновники, и местные жители остались довольны качеством ремонта. Некоторые замечания все же были, но они будут устранены уже к началу следующей недели.

Ремонтные работы на Болховском шоссе довольно масштабны, поэтому их разделили на несколько этапов. На данный момент уложено более 20 тысяч квадратных метров нового асфальта и установлено 2615 погонных метров бордюрного камня. Также была построена площадка для мусорных контейнеров и восстановлены заездные карманы.

Второй этап ремонта начнется уже в этом году. Планируется установить освещение, построить тротуары и велодорожки.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования