В Орле окончен первый этап ремонта Болховского шоссе

Еще весной жители жаловались на бездорожье.

Подрядчик «Нерудстрой» отчитался о завершении первого этапа ремонта Болховского шоссе. В приемочную комиссию вошли представители городской администрации, «Управления коммунальным хозяйством», Госстройнадзора и ФКУ Упрдора «Москва-Харьков».

И чиновники, и местные жители остались довольны качеством ремонта. Некоторые замечания все же были, но они будут устранены уже к началу следующей недели.

Ремонтные работы на Болховском шоссе довольно масштабны, поэтому их разделили на несколько этапов. На данный момент уложено более 20 тысяч квадратных метров нового асфальта и установлено 2615 погонных метров бордюрного камня. Также была построена площадка для мусорных контейнеров и восстановлены заездные карманы.

Второй этап ремонта начнется уже в этом году. Планируется установить освещение, построить тротуары и велодорожки.

ИА «Орелград»