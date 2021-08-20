В Орле пригрозили убить кандидата в депутаты Госдумы

Угроза поступила учредителю «Орелграда» Владиславу Числову

Бывший координатор краснозоренского отделения ЛДПР Михаил Родичев записал видео, в котором пообещал убить координатора реготделения партии, учредителя «Орелграда» Владислава Числова. Родичев выложил ролики в своем инстаграме, на них обратил внимание Telegram-канал «Орловский реалист».

«Я убью Владислава Александровича Числова, координатора регионального отделения ЛДПР Орловской области. И сам сдамся полиции <…> Грохну тебя сам лично, я обещаю», — говорит Родичев в одном из роликов. В другом видео мужчина уточнил, что намерен убить Числова, если он не снимет свою кандидатуру с выборов.

По данным «Орловского реалиста», Родичев ранее был исключен из ЛДПР за ряд видеороликов неоднозначного характера. Числов написал заявление в полицию по факту угроз, но пока реакции на него не поступило.

Региональное отделение Союза журналистов России ожидает реакции силовиков на угрозы Числову, сообщил «Вечернему Орлу» председатель организации Андрей Чернов. Реготделение намерено направить правоохранителям официальный запрос федеральному руководству Союза журналистов России.

ИА «Орелград»