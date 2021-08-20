В Орловской области пресекли нелегальный оборот зерна

Орловский фермер задекларировал зерно в фантомных лабораториях.

В Орловской области сотрудники Территориального управления Россельхознадзора вскрыли очередные факты грубого нарушения законодательства о декларировании и обороте зерновой продукции. Правила продажи установлены техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности зерна». Перед выпуском такая продукция должна пройти лабораторные испытания.

Затем на основании заключения экспертов выдается декларация соответствия, если зерно отвечает необходимым требованиям. Если же оно, например, окажется зараженным, декларацию не выдадут, следовательно, продавать его нельзя. Однако в последнее время нередки случаи, когда орловские предприниматели оформляют необходимые им декларации в так называемых фантомных лабораториях, которые не имеют государственной аккредитации и зачастую существуют только на бумаге.

Именно на таком нарушении попался глава крестьянско-фермерского хозяйства из Новосильского района Орловской области. Ему удалось каким-то образом получить декларации соответствия на три партии зерна общей массой 500 тонн. Выданы были эти документы на основании протоколов испытаний, которые как бы провели некие лаборатории, зарегистрированные на территории Московская область. Проверка показала, что лаборатории являются фантомными, то есть декларирование было недостоверным.

Кроме того, этот же «индивидуальный предприниматель допустил выпуск в обращение 362,8 тонны зерна пшеницы и гречихи на пищевые цели урожая 2020 года без указания в товаросопроводительных документах сведений о декларации о соответствии и годе урожая, что не обеспечивает прослеживаемость перемещаемой зерновой продукции», — добавили в ТУ Россельхознадзора. Еще 69,7 тонны зерна было отгружено хозяйством вообще без оформления декларации.

На фермера завели административные дела сразу по трем статьям КоАП РФ и привлекли его к административной ответственности. Действие недостоверных деклараций было прекращено. Кстати, всего в текущем году по предписаниям орловского Россельхознадзора отозвано уже 476 деклараций о соответствии, выданных на зерно.

ИА «Орелград»