Неудовлетворительные дороги стали причиной половины ДТП

В Орловской области проанализировали статистику аварийности.

По данным управления МВД по Орловской области, за семь месяцев текущего года на автодорогах региона зарегистрировано 353 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. В результате этих аварий 28 человек погибли и 478 получили ранения. На автотрассах федерального значения произошло 79 ДТП, на автодорогах вне городов и населенных пунктов — 111. Анализ аварийности показал, что зачастую ответственность лежит не только на водителях или пешеходах.

Так, согласно приведенным данным, в отчетном периоде времени неудовлетворительные дорожные условия способствовали совершению в Орловской области 161 ДТП, в которых 9 человек погибли и 209 получили ранения различной степени тяжести. То есть практически половина аварий с пострадавшими так или иначе была связана с некачественным состоянием дорог. В УМВД, тем не менее, отмечают, что в регионе реализуется целый комплекс предупредительно-профилактических и контрольно-надзорных мероприятий, направленных на снижение тяжести последствий автоаварий.

Так, в январе-июле 2021 года сотрудники ГИБДД выдали 891 предписание об устранении нарушений, связанные с содержанием улично-дорожной сети региона. Кроме того, они составили 257 административных материалов на виновников того, что дороги не отвечают нормативным требованиям. В органы прокуратуры ГИБДД направила 135 информаций о выявленных дорожных нарушениях. Еще 161 информация была направлена в областную и районные комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. За неисполнение ранее выданных предписаний было возбуждено 42 дела по статье 19.5 КоАП РФ, причем 40 из них – в отношении юридических лиц, ответственных за содержание орловских дорог.

ИА «Орелград»