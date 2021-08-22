Для магазина из Орла попросили 300 тысяч рублей штрафа за 6 банок газировки

Суд счел требования завышенными и снизил сумму штрафа вдвое.

Арбитражный суд рассмотрел административные материалы, составленные по итогам проверки одного из сетевых магазинов города Орла. Он входит в состав крупной федеральной торговой сети. В конце мая – начале июня этого года сотрудники регионального управления Роспотребнадзора провели в нем внеплановую выездную проверку. Они выявили нарушения, за которые просили суд наказать компанию, владеющую магазином, административным штрафом в размере 300 тысяч рублей с конфискацией сомнительной продукции.

Представитель торговой организации факт совершения правонарушения признал, но счел запрошенную сумму штрафа чрезмерно крупной. Кроме того, он просил признать виновной не саму организацию, а управляющего магазином. В этом случае и штраф был бы меньше, и фирма не понесла бы материального и репутационного ущерба, переложив всю вину на якобы нерадивого работника.

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд установил следующее. Внеплановая проверка была проведена по обращению местного жителя, который пожаловался на просрочку, замеченную им на прилавках. Из акта проверки следует, что в магазине в продажу были допущены 6 банок с безалкогольным сильногазированным напитком, срок годности которого истек за 54 дня до проверки. Также проверяющие нашли 6 бутылок негазированного напитка с добавлением сока, который был просрочен на 8 суток.

Этого хватило, чтобы произвести арест товаров. Специалисты напомнили, что использование пищевых продуктов по истечении срока годности может представлять опасность для потребителя, причинять вред его жизни и здоровью. В результате порчи продукции происходит размножение микроорганизмов и накопление токсинов. Употребление просрочки может стать причиной массовой пищевой токсикоинфекции и инфекционных заболеваний. Осложнениями могут стать токсигиповолемический шок, острая сердечно-сосудистая недостаточность, сепсис и другое.

Суд учел все это при вынесении решения, но он также учел и мнение ответчика по данному делу. В результате виновным в совершении административного правонарушения была признана компания-владелец магазина, а не управляющий. Суд оштрафовал ее не на 300 тысяч рублей, как просили представители надзорного органа, а на 150 тысяч, но при этом одобрил конфискацию просроченных товаров, то есть шести банок газировки и шести бутылок сокосодержащей жидкости.

ИА «Орелград»