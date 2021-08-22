Орловчанка не сумела «отжать» квартиру умершего отчима

Права законных наследников мужчины защитил суд в Орле.

Подробности рассмотрения интригующего гражданского дела сообщает пресс-служба Северного районного суда города Орла. Иск подала горожанка, которая решила побороться за потенциальное наследство. Предметом спора стала квартира, в которой какое-то время проживала ее мать. Истица просила включить это жилье в состав ее наследства. Она заявила, что мать недавно умерла. До смерти она проживала в спорной квартире. Истица является ее единственной наследницей.

При этом женщина указала, что спорная квартира была приобретена на имя супруга ее матери, который также уже умер. Орловчанка пыталась доказать, что после его смерти ее мать продолжала проживать в указанной квартире, но при этом по каким-то причинам не обращалась за выдачей свидетельства о праве на наследование этого жилья. Женщина указала, что ее мама проводила ремонт и оплачивала коммунальные услуги. По ее мнению, уже это свидетельствует о фактическом принятии ею наследства.

Однако оказалось, что спорная квартира вовсе не была брошенной. Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости, ее владельцами в равных долях являются дети отчима от первого брака. Такой поворот событий явно истицу не устроил, и она заявила в суде, что ее мать приобрела право собственности как минимум на половину квартиры как на супружеское имущество, нажитое в период брака. Плюс ей якобы полагалась доля как «наследнику своего мужа по закону, фактически принявшим наследство».

Однако суд установил, что мать истца и ее супруг до момента смерти последнего проживали совместно менее одного года. При этом не было представлено доказательств того, что мать находилась на полном содержании у своего мужа или получала от него такую помощь, которая была для нее основным и постоянным источником средств к существованию. В связи с этим истице было отказано в удовлетворении ее требований. Она пошла выше и обратилась в апелляционную инстанцию, однако проиграла и там.

ИА «Орелград»