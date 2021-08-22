Под Орлом покупатель после скандала сломал челюсть продавцу

Действия покупателя до «достоинству» оценил суд в Мценске.

Решение по данному уголовному делу вынес мировой судья судебного участка №2 города Мценска и Мценского района Орловской области. На скамье подсудимых оказался местный житель, который выбрал не оправдавшую себя тактику в споре с продавцом магазина. Из материалов следует, что вечером 17 декабря 2020 года он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в помещении торговой точки устроил скандал с ее работником.

Затем подсудимый выбежал из магазина и последовал на автобусную остановку, расположенную во дворе дома № 2 по улице Машиностроителей в Мценске. За ней он попытался скрыться. Продавец же на свою беду побежал следом за скандальным покупателем, желая его задержать. Преследуемому человеку это явно не понравилось. Он дождался продавца и с силой ударил его кулаком по лицу. Этого единственного удара хватило для того, чтобы сломать потерпевшему нижнюю челюсть.

Диагноз несчастному поставили в местной больнице. Более трех недель ему пришлось провести на лечении. В судебном заседании подсудимый с предъявленным ему органами предварительного расследования обвинением по ст.112 УК РФ согласился полностью, свою вину признал и содеянном раскаялся. Суд приговорил его к ограничению свободы сроком на 1 год и 4 месяца. Осужденному запрещено в течение этого срока ночевать вне дома, а также без разрешения госоргана менять постоянное место жительства и выезжать за пределы Мценского района.

ИА «Орелград»