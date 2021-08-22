Судьбу бывших орловских зэков решат подчиненные Клычкова

Областные власти займутся вопросами ресоциализации осужденных.

Правительство Орловской области распорядилось о создании новой межведомственной рабочей группы. Соответствующее постановление подписал глава региона Андрей Клычков. Новый коллегиальный орган займется вопросами ресоциализации, социальной адаптации и реабилитации граждан, отбывших уголовное наказание. Причем речь идет не только о лишении свободы, но и о других мерах уголовно-правового характера. Этой же группе поручено заняться судьбой граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и оказавшихся на территории Орловской области.

В состав нового органа включено чуть более десятка человек. Председательствовать в нем поручено Валентине Нордстрем, занимающей должность первого зампреда регионального правительства. Основной задачей группы станет «координация работы субъектов профилактики правонарушений по указанным вопросам на территории Орловской области». Кроме того, губернатор ждет от нее конкретных предложений по совершенствованию механизма такой работы. Например, традиционно остро стоит вопрос трудоустройства бывших заключенных. Многие из них сами не хотят работать, но есть и такие, кого из-за криминального прошлого на работу просто не берут. Все это создает риск рецидивной преступности.

Заседания рабочей группы будут проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие. Заседание будет считаться правомочным, если на него придут не менее половины членов группы. Кстати, в ее состав включен консультант аппарата уполномоченного по правам человека в Орловской области. Нельзя не отметить, что главный орловский правозащитник держит указанную тему на постоянном контроле. Данная проблема нашла свое отражение и в годовом докладе омбудсмена.

Из него следует, например, что одним из основных средств исправления и ресоциализации осужденных является обучение. Процесс обучения в исправительных учреждениях УФСИН организован в учебных классах, оборудованных компьютерами. В исправительных учреждениях области функционируют 3 вечерних (сменных) общеобразовательных школы и 2 учебно-консультационных пункта. Кроме того, осужденные проходят профессиональное обучение, обретая новые для себя специальности.

ИА «Орелград»