Дело о таинственном исчезновении машины рассмотрели под Орлом

Жительница поселка Кромы угодила под суд из-за пропажи арестованного имущества.

Мировой суд судебного участка Кромского района Орловской области рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении местной жительницы по ч.1 ст.312 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Ее обвинили в отчуждении имущества, подвергнутого описи и аресту. Дело в том, что в 2020 году женщина была осуждена в рамках другого уголовного дела. Согласно приговору, она в солидарном порядке должна была выплатить потерпевшему более 60 тысяч рублей в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением.

Судебным приставом-исполнителем ОСП по Кромскому и Троснянскому районам было возбуждено исполнительное производство. Однако орловчанка добровольно не исполнила требования исполнительного документа. Поэтому в декабре 2020 года судебный пристав-исполнитель наложил арест на принадлежащий ей автомобиль марки «ВАЗ» оценочной стоимостью 100 тысяч рублей. Ответственным хранителем была определена хозяйка арестованного имущества.

Словом, машина осталась у нее дома, но какие-либо сделки с ней проводить было запрещено. В июне 2021 года пристав вновь приехал к женщине, чтобы удостовериться в наличии машины. Однако автомобиль таинственно исчез. Должнице было вручено предупреждение о возможной уголовной ответственности по ч.1 ст. 312 УК РФ. Также ей вручили требование о предоставлении пропавшей автомашины. Женщине отвели на это двое суток. По истечении указанного срока машина так и не нашлась.

Однако специалистам удалось раскрыть эту тайну. Они установили, что примерно за месяц до визита пристава орловчанка тайком отдала свою машину знакомому в счет погашения другого накопившегося у нее долга. При этом ее не смутило то, что автомобиль арестован. В судебном заседании подсудимая свою вину признала полностью. Дело было рассмотрено в особом порядке. Женщина получила наказание в виде штрафа в сумме 7000 рублей. Найденный автомобиль проходил в качестве вещественного доказательства. Суд распорядился передать его отделу судебных приставов «для производства дальнейших действий в отношении арестованного имущества в рамках исполнительного производства».

ИА «Орелград».