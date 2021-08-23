Орловцу, грозившему разрубить женщину на кусочки, запретили покидать город

Суд решил судьбу жителя Малоархангельска, обвиненного в угрозе убийством.

Мужчину обвинили в совершении преступлений, предусмотренных статьями 112 и 119 Уголовного кодекса Российской Федерации. В обоих случаях его жертвой стала одна и та же женщина. В марте 2021 года около 11 часов утра во дворе многоквартирного дома она «на почве внезапно возникших неприязненных отношений» вступила в конфликт с подсудимым. Тот действовал грубо и решительно.

Сначала он дважды ударил женщину кулаками и повалил ее на землю. Затем нанес несколько ударов ногой, после чего схватил лежащую на земле женщину за куртку и оттащил ее за туалет, находящийся на дворовой территории. Там он продолжил избиение своей жертвы ногами, сломав ей три ребра. На этом он не остановился и решил запугать свою жертву. Избивая ее, он кричал: «Я тебя топором на кусочки порублю и в туалет выброшу!»

Эту угрозу в сложившейся ситуации женщина восприняла реально. Она объяснила, что подсудимый в тот момент был очень зол и жестоко ее избивал, а у нее не было даже возможности сопротивляться. К счастью, дальше угрозы убийством дело не пошло. Придя в себя, мужчина сам явился в полицию и написал явку с повинной. В суде он также признал свою вину. В результате его наказали ограничением свободы. Ему запретили покидать место своего проживания по ночам. Изменять место жительства без разрешения. Также ему запрещено без разрешения выезжать за пределы города Малоархангельска и Малоархангельского района.

ИА «Орелград».