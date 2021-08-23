В Орле признали незаконным освобождение призывника от службы в армии

23.8.2021 | 19:10 Закон и порядок, Новости

Молодой человек где-то нашел себе «липовую» справку.

В Орле суд Советского района рассмотрел очередное гражданское дело по исковому заявлению военного прокурора Брянского гарнизона, выступившего в защиту интересов Российской Федерации. Ответчиком стал  местный житель, который еще в 2015 году благополучно избежал призыва на военную службу. Недавно проведенная военной прокуратурой Брянского гарнизона проверка орловских военкоматов показала, что молодой человек использовал поддельную медицинскую справку.

Из материалов дела следует, что в январе 2014 года юноша был поставлен на воинский учет. Призыву он подлежал осенью 2015 года. Уклоняться юноша не стал, вместо этого он представил в военный комиссариат акт исследования состояния его здоровья. Это была справка без номера, выданная в июле того же года. Судя по штампу на акте, в больнице скорой медицинской помощи имени Семашко призывнику поставили диагноз «близорукость слабой степени».

На основании указанного медицинского документа решением призывной комиссии орловец был признан ограниченно годным к военной службе и освобожден от призыва на военную службу. Только сейчас выяснилось, что справка была фиктивной. Прокурорской проверкой установлено, что представленный призывником акт исследования состояния здоровья является подложным, поскольку в 2015 году он в больницу имени  Семашко за медицинской помощью ни разу не обращался.

Об этом, в частности, свидетельствует ответ главврача учреждения на прокурорский запрос. Данное обстоятельство подтверждается и копиями журналов учета приема пациентов и отказов в госпитализации. Кроме того, экспертно-криминалистический центр УМВД России по Орловской области по обращению прокурора провел исследование медицинской справки. Было установлено, что оттиск прямоугольного штампа и гербовой печати якобы больницы имени Семашко хоть и были выполнены с высокой степенью качества, но отличаются от настоящих. Эксперт пришел к выводу, что представленные в акте печати нанесены не больничными штампами. Иск был удовлетворен. Решение призывной комиссии об освобождения юного орловца от службы признали незаконным, а выданный на его имя военный билет — недействительным.

ИА «Орелград».

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Орелград. 2021 год

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