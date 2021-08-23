В Орле у моста Дружбы появятся три 17-этажки

23.8.2021 | 18:15 Новости, Общество

Строительство планируют начать в начале 2022 года

Фото: «Новостройки города Орла»

В Орле на улице Левый берег Оки появится жилой комплекс из трёх 17-этажных домов. Речь идёт о пустующем несколько лет участке возле моста Дружбы, сообщила ВК-группа «Новостройки города Орла».

Стройки собираются провести в два этапа: первым делом построят дом со стороны Черкасской улицы, а затем два дома вдоль берега Оки.

Сообщается, что на сегодняшний день все подготовительные процедуры завершились. Точная дата начала строительства пока неизвестно, но «ориентировочно это будет начало 2022 года». Завершить проект планируют к 2025-му.

ИА «Орелград»

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