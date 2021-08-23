В Орле закупят кресла для чиновников, выдерживающие 180 кг веса

Кресла потребовались для нескольких руководителей.

Тендер на поставку 12 офисных кресел объявил департамент информационных технологий Орловской области. Они предназначены для работников обладминистрации, относящихся к категории «руководители». Цена контракта составит чуть менее 61 тысяч рублей, кресла планируется приобрести примерно по 5 тысяч рублей за штуку. Средства на покупку будут выделены из регионального бюджета. Требования к поставщику указаны в техническом задании к конкурсной документации.

Так, каркас кресел должен быть металлическим, кресла должны быть оборудованы подлокотниками, материал обивки сидения и спинки – текстиль. Обращает на себя внимание установленное конкурсной документацией ограничение по весу – кресла должны выдерживать нагрузку не менее 181 килограмма. Остается только догадываться, что за массивных руководителей набрали или планируют набрать в администрацию региона.

Установлены и другие требования к качеству товара. Так, кресла должны отвечать соответствующим ГОСТам, принятым в Российской Федерации. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Кстати. Заказчик оставил за собой право проведения выборочной проверки и тестировании кресел «с целью выявления некачественной или некомплектной продукции». Интересно, кто и как будет проверять их грузоподъемность. Гарантийный срок на поставленный товар должен составлять 1 год с даты подписания сторонами товарной накладной.

ИА «Орелград».