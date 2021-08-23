В орловском парке Победы планируют устроить масштабный забег

Уже 18 сентября парк может стать площадкой для «Кросса нации»

В сентябре 2021-го парк Победы в Орле может стать площадкой для проведения «Кросса нации». Об этом «Первому областному» рассказал глава регионального управления спорта Алексей Берестов.

«Я думаю, что мы предложим интересные трассы как для наших юных любителей лёгкой атлетики, так и для тех, кто давно занимается спортом. [Парк победы – это] хорошее живописное место», – сообщил он.

По словам Берестова, сейчас вопрос обсуждают со службами, отвечающими за безопасность горожан. Политик пообещал, что скоро появится официальная информация о мероприятии.

Он также сообщил, что орловская федерация спортивного ориентирования рассматривает возможность провести в парке Победы чемпионат России по этому виду спорта.

ИА «Орелград»